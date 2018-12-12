12 Декабря 2018
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Живущие в смоге челябинцы прорвались в здание мэрии и выдвинули требования власти

С 18 часов по местному времени активисты экологического движения "Челябинск, дыши" и группа примкнувших к ним сочувствующих пыталась войти в мэрию Челябинска. Сама акция была объявлена через соцсети вечером 10 декабря, активисты решили собраться из-за смога, который стоит в городе уже вторую неделю, передает корреспондент Накануне.RU.
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На страничке в соцсети активист Игорь Кривченко предложил 12 декабря своим сторонникам собраться и посетить челябинскую мэрию именно после 6 часов вечера.

"Нас бросили! Нам никто не поможет, кроме нас самих! Мы обязаны заставить обеспечить нашу безопасность, наше право на благоприятную окружающую среду! Наши дети, родители, мы сами подвергаемся серьезному отравлению. Наши жизни - цена дешевому металлу, производимому у нас прямо в городе", - заявил Кривченко.

Цель акции, по его словам – задать чиновникам вопросы, включая проблемы загрязненного воздуха и работы промышленных предприятий в черте Челябинска. Активист в конце поста призвал также не нарушать общественный порядок.

Как говорят очевидцы, в настоящий момент все собравшиеся (несколько десятков человек) после препирательств все-таки сумели пройти в зал заседаний городской думы, где начался очень эмоциональный разговор. Взрыв аплодисментов и смеха вызвали слова общавшегося с народом чиновника о том, что за последние годы экологическая ситуация в городе улучшилась.

челябинск дыши в мэрии(2018)|Фото: стоп гок

челябинск дыши в мэрии(2018)|Фото: стоп гок

Жители Челябинска потребовали объявить режим ЧС, провести внеплановые проверки на предприятиях с участием представителей общественности в дни НМУ, выработать план по снижению выбросов и даже решить вопрос по эвакуации детей на период НМУ 2 и 3 степени.

Телефон пресс-секретаря мэра Челябинска пока молчит. С 6 декабря в Челябинске официально объявлен режим неблагоприятных метеоусловий.

Накануне.RU продолжит следить за развитием событий.

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Живущие в смоге челябинцы прорвались в здание мэрии и выдвинули требования власти

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Теги: Челябинск дыши, Игорь Кривченко, НМУ, смог



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