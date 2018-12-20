"Вошли в нормальный деловой контакт". В Челябинске создадут рабочую группу по вопросам экологии, в которую войдут общественники

В челябинской мэрии завершилась встреча врио главы города Владимира Елистратова с эко-активистами. Как отметил градоначальник, на Южном Урале будет создана рабочая группа по вопросам экологии, в которую войдут представители экологических движений, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я считаю, что сегодня мы достаточно конструктивно поработали. Мы конечно не решили все вопросы экологии в городе Челябинске, но мы вошли в нормальный деловой контакт. Одно из принятых решений - создадим рабочую группу, которая продолжит эту работу", - сообщил он.

Высказал градоначальник и свою позицию о предложении общественников вынести крупные производства за черту города.

"В идеале, конечно, промышленные предприятия должны быть за чертой города, но это в идеале. Нам о фантастики говорить не хотелось бы. Это как стратегическое направление. В новом генплане, который у нас будет в следующем году утвержден, эти вопросы будут учтены", - подчеркнул он.

Напомним, встреча прошла за закрытыми от прессы дверями - журналистов пустили лишь на первые пять минут встречи, а затем попросили покинуть зал.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в общероссийский день приема граждан в мэрию пришли горожане, которые задали градоначальнику вопросы об экологической ситуации в городе и озвучили ряд требований. В частности, они потребовали объявить режим ЧС, провести внеплановые проверки на предприятиях с участием представителей общественности в дни НМУ, выработать план по снижению выбросов, решить вопрос по эвакуации детей на период НМУ 2 и 3 степени и обеспечить за счет бюджета детей до 18 лет средствами индивидуальной защиты.