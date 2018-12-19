Встреча Елистратова с эко-активистами пройдет "за закрытыми дверями"

Встреча врио главы Челябинска Владимира Елистратова с эко-активистами, которые 12 декабря пришли в городскую мэрию и озвучили ряд требований из-за смога, пройдет в закрытом от СМИ режиме.

Как сообщили в администрации города, встреча пройдет в узком формате за закрытыми дверями 20 декабря. "Такое решение было принято всеми сторонами", - добавили в мэрии.

После встречи состоится пресс-подход.

Напомним, в общероссийский день приема граждан в мэрию пришли горожане, которые задали градоначальнику вопросы об экологической ситуации в городе и озвучили ряд требований. В частности, они потребовали объявить режим ЧС, провести внеплановые проверки на предприятиях с участием представителей общественности в дни НМУ, выработать план по снижению выбросов, решить вопрос по эвакуации детей на период НМУ 2 и 3 степени и обеспечить за счет бюджета детей до 18 лет средствами индивидуальной защиты.

Позже Елистратов назвал "фантастическими" некоторые требования эко-активистов.