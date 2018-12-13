"Обвить режим ЧС, эвакуировать детей". Врио главы Челябинска до конца года обсудит с эко-активистами требования из-за смога

Врио главы Челябинска Владимир Елистратов до конца года встретится с эко-активистами, которые накануне пришли в городскую мэрию и озвучили ряд требований из-за смога, передает корреспондент Накануне.RU.

"Было выдвинуто 12 пунктов на рассмотрение. Владимир Елистратов их принял, сказал, что до конца года он с ними встретится и обсудит каждый из этих пунктов", - сообщили Накануне в пресс-службе городской мэрии.

В настоящий момент точная дата встречи градоначальника с эко-активистами неизвестна.

Напомним, накануне в общероссийский день приема граждан в мэрию пришли горожане, которые задали градоначальнику вопросы об экологической ситуации в городе и озвучили ряд требований. В частности, они потребовали объявить режим ЧС в городе, провести внеплановые проверки на предприятиях с участием представителей общественности в дни НМУ, выработать план по снижению выбросов, решить вопрос по эвакуации детей на период НМУ 2 и 3 степени и обеспечить за счет бюджета детей до 18 лет средствами индивидуальной защиты.

Добавим, что акция была организована движениями "Челябинск, дыши" и Стоп-ГОК.

Челябинск уже почти две недели живет в режиме неблагоприятных метеоусловий. С 6 декабря режим НМУ повышен до второй степени опасности. Накануне режим НМУ второй степени опасности был продлен до 19 часов 13 декабря.

В региональном управлении Росприроднадзора рассказали, что ежедневно проводятся рейдовые мероприятия с привлечением передвижной лаборатории филиала ФГБУ "ЦЛАТИ по УФО" по Челябинской области, а также привлечены передвижные лаборатории из Екатеринбурга и Курганской области, задействованы беспилотные летательные аппараты.

По выявленным превышениям выбросов ведутся административные расследования, приостановлено действие разрешения на выбросы у четырех предприятий федерального надзора 1-2 категории опасности.

Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев пригрозил промышленникам "жесткими мерами" за нарушения требований о порядке работы в период действия режима НМУ.