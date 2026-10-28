На Урале 19-летняя директор "Детского мира" похитила из кассы десятки тысяч рублей

На Среднем Урале молодая директор магазина осуждена за присвоение десятков тысяч рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, весной 2026 года девушка была трудоустроена на должность директора магазина "Детский мир" в Березовском. Используя служебное положение и имея доступ к главной кассе, она похитила оттуда 114 тысяч 200 рублей. Итогом стало возбуждение уголовного дела.

Березовский городской суд вынес приговор с учетом возраста фигурантки (19 лет), отсутствия судимостей и полного признания вины. Ей назначен штраф в 250 тысяч рублей. Деньги будут перечислены в доход государства.

Ранее на Среднем Урале была осуждена экс-директор магазина "Пятерочка", похитившая из сейфа почти полмиллиона рублей.