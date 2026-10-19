Рынок строительства в России сжимается: компаний становится меньше

В России сокращается число строительных компаний. По данным СПАРК, к 1 октября 2026 года в стране работает 362,3 тысячи таких фирм - это на 4,3 % (на 16,4 тысячи) меньше, чем год назад. Сильнее всего ситуация бьет по застройщикам жилья: из‑за подорожавшего проектного финансирования и падения продаж их доходность упала вдвое, пишет News.ru.

Компании, которые возводят здания, тоже теряют позиции - их стало меньше на 4,8 %, теперь их 188,1 тысячи. Фирмы, выполняющие специализированные строительные работы, сократились на 4,4 % - сейчас их 140,4 тысячи. Лучше всего держится сегмент инженерного строительства: там снижение минимальное - на 0,7 %, компаний сейчас 34,1 тысячи.

Аналитики Rusprofile подсчитали: за первые девять месяцев 2026 года прекратили работу 31,1 тысячи строительных фирм. При этом новых компаний появляется все меньше. СПАРК фиксирует еще одну тревожную цифру: к началу августа 2026 года 30,4 тысячи строительных компаний находились в процедурах банкротства или ликвидации.

Сообщалось, что на российском рынке жилья непростая ситуация: застройщики срывают сроки сдачи домов и копят долги, а после окончания в конце 2025 года пятилетнего моратория на неустойки дольщики по‑прежнему не защищены - при банкротстве застройщика сделки за последние три года аннулируют, и покупатели могут потерять и деньги, и квартиру.