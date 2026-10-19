В России 63-летней крымчанке вменили работу на ВСУ

63-летней крымчанке вменили работу на ВСУ.

Речь идёт о жительнице Черноморского. Она якобы познакомилась с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. По заданию куратора она фотографировала и снимала на видео объекты противовоздушной обороны.

Кадры она отправляла собеседнику. Сведения потом могли быть использованы противником для планирования нанесения ВСУ ракетно-артиллерийских ударов. Россиянка арестована. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая арестована, сообщает центр общественных связей ФСБ России.