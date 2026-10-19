Румыния просит США оставить на своей территории войска

Румынские власти выразили готовность взять на себя часть финансовых обязательств по обеспечению американского военного контингента в стране. Как пишет Bloomberg, таким образом Бухарест рассчитывает предотвратить уход американских военных.

В конце 2023 года численность американских военных в Румынии была сокращена почти в два раза - до 1 тыс. человек. При этом еще в 2022 году их было до 4 тыс. И в условиях проводимого Пентагоном аудита европейской стратегии и конкуренции со стороны Польши и Прибалтики, готовых принять у себя дополнительные силы США, Румыния тоже решила сделать ставку на инфраструктурные инвестиции, взяв на себя часть расходов, как требует президент США Дональд Трамп.

Ключевым проектом станет масштабная модернизация 57-й авиабазы "Михаил Когэлничану". До 2040 года в развитие объекта планируется вложить порядка 4 млрд евро с целью превратить базу в современный хаб, способный комфортно размещать крупные контингенты союзников. Параллельно Бухарест планирует радикально увеличить военный бюджет до 5% ВВП.

Летом Пентагон запустил пересмотр военного присутствия в Европе. Еще ранее, на фоне заявлений Трампа, в Европе начали разрабатывать собственную военную стратегию на случай ухода США из Старого Света.