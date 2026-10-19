12-летнюю шахматистку Аглаю нашли в Екатеринбурге

12-летнюю шахматистку Аглаю, пропавшую накануне в Екатеринбурге, нашли живой. Об этом Накануне.RU сообщили в СРОО ДПСО "Прорыв". Сейчас девочка находится в отделе полиции №14.

В городском УМВД также подтвердили информацию. Еще вчера мать подростка обратилась в полицию с заявлением о пропаже. По ее словам, дочь сама покинула торговый центр, где они были вместе, и ушла в неизвестном направлении. Поисками занимались как правоохранители, так и волонтеры поисковых отрядов.

"В настоящее время несовершеннолетняя найдена. Она находится в отделе полиции. В ближайшее время ее опросят и передадут законным представителям. По предварительной информации противоправных действий в отношении нее не совершено. Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства самовольного отсутствия подростка", - рассказали Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, что девочка пропала вчера после турнира в ТЦ Veer Mall. Подросток пришла с родителями на соревнования. Примерно в 17.00, пока ее мама разговаривала с другим участником турнира, она вышла из торгового центра и перестала отвечать на звонки. По данным СМИ, девочка расстроилась после проигранной партии. До этого Аглая выступала на шоу "Вундеркинды" и "Лучше всех!" на федеральных каналах.