В Екатеринбурге суд заставил шестерых дропперов вернуть 625 тысяч рублей

В Екатеринбурге суд взыскал с так называемых дропперов деньги, похищенные мошенниками у жительниц города.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, две женщины, действуя под влиянием аферистов, перевели 300 и 325 тысяч рублей соответственно на продиктованные мошенниками "безопасные счета". Сейчас расследуются уголовные дела.

Как было установлено, похищенные деньги были переведены на счета шести жителей различных регионов России: республики Дагестан, Красноярского края, Самарской области, республики Татарстан и Астраханской области. При этом доказательств законности получения средств владельцами счетов представлено не было.

По итогам проверки прокуратура направила иски о взыскании с владельцев счетов суммы неосновательного обогащения. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга взыскал со всех шестерых дропперов 625 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что на Урале будут судить 19-летнюю дроппершу. За свои услуги она получила около 2 тысяч рублей.