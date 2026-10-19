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Общество Оренбургская область
Фото: max.ru/solntsev_official

Евгений Солнцев оценил развитие восточных районов Оренбуржья в ходе рабочей поездки

Губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев в своем официальном канале в МАХ сообщает о ходе рабочей поездки в восточные территории региона.

В Кваркенском районе глава Оренбургской области осмотрел отремонтированные в этом году два моста через реку Айдырлю. Одно из этих сооружений расположено на трассе, связывающей Кваркено и значительную часть всего район с Оренбургом. Было построено более 15 лет назад. При этом по автодороге осуществляется значительная часть перевозок сельскохозяйственной продукцию, а также проходит маршрут до Новоорской межрайонной больницы. Второй отремонтированный мост расположен на межрегиональной дороге в сторону Челябинской области. До ремонта он эксплуатировался почти 30 лет.

(2026)|Фото: max.ru/solntsev_official

"Оба объекта преобразились. Здесь обновлено основание и барьерные ограждения, уложен асфальт. Допустимая нагрузка увеличилась с 40 до 100 тонн. Хочу отметить, что в этом году мы ремонтируем сразу 22 мостовых сооружения. Это беспрецедентный объём работ, который область проводит за последние годы", - отметил Евгений Солнцев.

(2026)|Фото: max.ru/solntsev_official

Также губернатор побывал в Кваркено и в сквере на улице Студенческой, который был создан в 2018 году в рамках нацпроекта.

"Сегодня это востребованное место отдыха, точка притяжения жителей всего села. Недавно при поддержке депутата Государственной Думы Валерия Леонова и за счёт средств областного бюджета здесь обновили игровое и спортивное оборудование, уложили мягкое покрытие и приступили к озеленению. К слову, мы с коллегами тоже внесли свою лепту – высадили сосну. Всего до конца года здесь появятся порядка 50 деревьев. Важно, чтобы наши общественные пространства становились комфортнее, зеленее и уютнее, а у жителей было больше возможностей для отдыха рядом с домом", - сообщил Евгений Солнцев.

(2026)|Фото: max.ru/solntsev_official

Следующей точкой рабочей поездки главы Оренбуржья был Адамовский район. В муниципалитете Евгений Солнцев первоначально побывал в парке Победы в Адамовке, где год назад по инициативе жителей был создан мемориал, посвященный памяти земляков, погибших при выполнении боевых задач в зоне СВО.

(2026)|Фото: max.ru/solntsev_official

"Символично, что вместе с нами на возложении цветов принял участие боец региональной кадровой программы «Герои Оренбуржья» Андрей Клюшин. Это очень важно – хранить память о тех, кто ценой собственной жизни приближает нашу общую победу. Благодарю всех жителей за идею и всю организационную работу по созданию мемориала", - подчеркнул губернатор.

Далее глава Оренбургской области осмотрел Адамовскую школу № 1 им. М.И. Шеменёва. По итогам ознакомления губернатор принял решение проработать вопрос ремонта одного из трех школьных корпусов.

(2026)|Фото: max.ru/solntsev_official

Посетив детскую школу искусств, которая была отремонтирована в рамках нацпроекта «Семья», Евгений Солнцев оценил модернизацию учреждения.

(2026)|Фото: max.ru/solntsev_official

В ходе ремонта специалисты усилили конструкции, расширили площадь, увеличили количество санузлов, оборудовав возможности для для людей с ограниченными возможностями здоровья, сформировали душевые, добавили эвакуационные выходы. Также в школе обновили мебель, базу инструментов и учебной литературы. 115 детей из Адамовки и других посёлков района посещают занятия в школе по музыкальным и хореографическим направлениям. В педагогическом коллективе трудятся 9 преподавателей, действуют 5 творческих коллективов.

Теги: евгений солнцев, рабочая поекзда, восточные районы, оренбуржьее


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