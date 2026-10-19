Жапаров: Мне предлагали устроить в Казахстане революцию

Президент Киргизии Садыр Жапаров сообщил о том, что ему предлагали использовать его страну как базу для подготовки свержения власти в Казахстане.

Предложение поступило в 2020 г. Его сделал Жапарову казахстанский оппозиционер Мухтар Аблязов. Президент ответил отказом.

"Я ответил ему всего двумя словами: "Во-первых, я не вмешиваюсь в политику соседних стран. Во-вторых, я не буду портить отношения с Казахстаном из-за вас. Лучше не приезжайте, занимайтесь своими делами"", - приводит ТАСС слова Жапарова, сказанные в интервью изданию super.kg.