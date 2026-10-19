В Домодедово остановили вывоз 31 кг радиоактивных грибов

В аэропорту Домодедово таможенники не дали вывезти из страны крупную партию опасных грибов. У 32‑летнего иностранца, который собирался лететь в Узбекистан, в багаже нашли 31 килограмм сушеных белых грибов. Мужчина сдал коробку в багаж, а на цокольном этаже зоны комплектации сработала система, которая ловит радиоактивные материалы.

Инспекторы вскрыли коробку и увидели сыпучий продукт в картонной заводской упаковке. На этикетке значилось, что это сушеные белые грибы от одной из российских компаний. Замеры показали: радиационный фон груза выше нормы больше чем в 10 раз. Экспресс‑проверка выявила опасный радионуклид - цезий‑137 (Cs‑137). Данные сразу передали в Роспотребнадзор.

Специалисты ведомства решили, что продукт - радиоактивный отход, его нужно утилизировать по особым правилам и отправить на спецзахоронение. Производителю выдали предписание. Действие декларации на товар "Гриб белый сушеный" прекратили, а продажу этой партии полностью остановили.

Ранее в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге таможенники задержали жительницу ХМАО, которая прилетела из Ташкента и везла в чемодане почти 25 кг косметики и сопутствующих товаров — уходовые и моющие средства, зубные пасты, "оздоровительные воды" и другое.