23 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

В Тюменской области отменен пожароопасный сезон

В Тюменской области отменили пожароопасный сезон, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Пожароопасный сезон отменен в Тюменской области с 19 октября. Решение принято в связи с отсутствием пожарной опасности в лесах (с учетом природно-климатических особенностей региона, связанных с установлением низких температур и дождливой погоды).

Напомним, он действовал с 6 апреля. До июля в регионе действовал запрет на посещение лесов.

Добавим, что в Тюменской области действует региональная выплата за достоверную информацию о виновниках природных пожаров

Вознаграждение в 40 000 рублей могут получить те, кто сообщил о поджигателях. 50 000 рублей выплатят гражданам, оказавшим содействие в задержании виновников возгораний.

Система поощрения граждан, помогающих привлечь к ответственности виновных в возникновении природных пожаров в Тюменской области, внедрена с 2022 года. Как сообщалось ранее, лесные пожары в этом сезоне возникали из-за грозы (46%), нарушения правил пожарной безопасности (33%), перехода огня с других территорий и объектов инфраструктуры (21%).

Теги: пожароопасный сезон, постановление, Александр Моор


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