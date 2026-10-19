Надежда и Григорий Кадышевы устроят караоке на борту "Уральских авиалиний"

Надежда Кадышева вместе с сыном Григорием Кадышевым (Костюк) и ансамблем "Золотое кольцо" выступят на борту "Аральских авиалиний". Об этом сообщается на официальном паблике ВКонтакте народной артистки.

Полет запланирован на 19 октября. Пассажирам предлагают устроить караоке и спеть вместе с артистами "Течет ручей", "Широка река" и "Плывет веночек". Для всех на борту организаторы подготовили бумажные кокошники.

Что за рейс - не сообщается, однако известно, что 20 октября у Кадышевых пройдет концерт в Екатеринбурге в МТС LIFE ХОЛЛ. Артистка пообещала устроить жителям уральской столицы необычное начало концерта и фотозону в фойе.