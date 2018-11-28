28 Ноября 2018
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Над конкурсом на должность главы Чайковского нависла очередная угроза

Конкурс на должность главы Чайковского городского округа, финальный этап которого состоится 29 ноября, может быть сорван, передает корреспондент Накануне.RU.

Накануне члены конкурсной комиссии заслушали доклады кандидатов, посвященные социально-экономическому развитию территории. По итогам, к финальному этапу конкурса были допущены двое кандидатов - глава администрации Чайковского муниципального района Юрий Востриков и замглавы администрации Чайковского по социальным вопросам Александр Пойлов.

Как сообщает "Ъ", со ссылкой на свои источники, изначально одинаковое количество баллов набрали четверо кандидатов. помимо Юрия Вострикова и Александра Пойлова пройти в финальный этап могли экс-глава Лобановского сельского поселения Игорь Варушкин, а также директор "НГК Дефис-Урал" и сервисный центр "Кварц" Николай Богданов. Однако председатель конкурсной комиссии и.о. руководителя администрации губернатора Пермского края Леонид Политов воспользовался правом решающего голоса и поддержал Вострикова и Пойлова.

Теперь решение должны принять депутаты городской думы. Однако по предварительным данным, парламентарии недовольны решением конкурсной комиссии и готовы 29 ноября сорвать кворум, чтобы не допустить переизбрание Юрия Вострикова.

Напомним, что по итогам выборов в этом году большинство мандатов получила оппозиция - в Чайковской городской думе "единороссы" взяли 12 из 25 мандатов. У либерал-демократов восемь мест в гордуме, у КПРФ - пять.

Добавим также, что на этой неделе отменить конкурс уже пытались. В Чайковский городской суд было подано исковое заявление с требованием отменить конкурс. Истец утверждал, что процедура проведения конкурса была нарушена - он был объявлен до публикации постановления. Якобы это помешало ему принять участие в конкурсе. Суд в иске отказал.

Изначально конкурс должен был состояться 9 ноября, однако был отменен из-за протеста прокуратуры.

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Над конкурсом на должность главы Чайковского нависла очередная угроза

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Теги: Чайковский, отмена конкурса, конкурс на должность главы чайковского, кандидаты, Юрий Востриков, Александр Пойлов



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