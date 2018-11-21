Сразу семь кандидатов на пост главы Чайковского указали неточные сведения о доходах

Сразу семь кандидатов на пост главы Чайковского указали неточные сведения в документах, сообщает "Ъ-Прикамье".

По данным издания, недостоверную информацию о доходах указали бизнесмены Вадим Шерстобитов и Александр Корнев, замглавы Чайковского городского поселения по социальным вопросам Александр Пойлов, временно-неработающие Делюс Булатов и Сергей Тюкалов. У депутата Осинской думы Сергея Занина и замдиректора ижевского филиала РАНХиГС Максима Тенсина конкурсная комиссия выявила недостоверные сведения об имуществе.

Продолжить участие в конкурсе кандидаты смогут, если уточнят данные и представят их в комиссию.

Как сообщало Накануне.RU, за кресло главы Чайковского борются 17 человек: директор ООО "Уралстройгаз" Александр Байдулов, директор ООО "НГК Дефис-Урал" и ООО "Сервисный центр "Кварц" Николай Богданов, временно не работающий Делюс Булатов, депутат Земского собрания Пермского муниципального района Игорь Варушкин, начальник отдела материально-технического снабжения филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Свердловской области Вадим Васильев, глава администрации Чайковского муниципального района Юрий Востриков, директор ООО "Регион-Трейд" Сергей Занин, индивидуальный предприниматель Александр Корнев, директор ООО "Универсал-АВТО" Александр Медов, директор чайковского Дворца молодежи Артем Мощевитин, депутат краевого Заксобрания Аркадий Непряхин, временно не работающий Андрей Оглезнев, замглавы администрации Чайковского по социальным вопросам Александр Пойлов, руководитель Пермского краевого МФЦ ПГМУ Галина Саичкина, замдиректора Ижевского филиала РАНХиГС Максим Тенсин, временно не работающий Сергей Тюкалов и представитель местной управляющей компании "Сан Девелопмент" Вадим Шерстобитов.

Финальный этап отбора состоится 27 ноября в 12.00 по местному времени.

Напомним, первоначально конкурс должен был состояться 9 ноября, однако был отменен из-за протеста прокуратуры.