23 Ноября 2018
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Суд отменил свое решение о приостановке конкурса на должность главы Чайковского

Чайковский городской суд сегодня отменил решение о приостановке конкурса на должность главы городского округа, сообщил Накануне.RU источник, знакомый с ситуацией.

"Определением Чайковского городского суда от 23 ноября отменены меры предварительной защиты, принятые 21 ноября в виде приостановления решения Чайковской городской думы от 8 октября 2018 года №41 "О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Чайковского - главы администрации города Чайковского", - говорится в определении суда.

Судебное заседание по административному иску гражданина Горшкова, который пытается добиться отмены конкурса в Чайковском, состоится 26 ноября. Ранее предполагалось, что это заседание пройдет 30 ноября.

Напомним, истец считает, что процедура проведения конкурса была нарушена - он был объявлен до публикации постановления. Якобы это помешало ему принять участие в конкурсе.

Финальный этап конкурса на должность главы Чайковского должен состояться 27 ноября. На него заявились 17 человек: директор ООО "Уралстройгаз" Александр Байдулов, директор ООО "НГК Дефис-Урал" и ООО "Сервисный центр "Кварц" Николай Богданов, временно не работающий Делюс Булатов, депутат Земского собрания Пермского муниципального района Игорь Варушкин, начальник отдела материально-технического снабжения филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Свердловской области Вадим Васильев, глава администрации Чайковского муниципального района Юрий Востриков, директор ООО "Регион-Трейд" Сергей Занин, индивидуальный предприниматель Александр Корнев, директор ООО "Универсал-АВТО" Александр Медов, директор чайковского Дворца молодежи Артем Мощевитин, депутат краевого Заксобрания Аркадий Непряхин, временно не работающий Андрей Оглезнев, замглавы администрации Чайковского по социальным вопросам Александр Пойлов, руководитель Пермского краевого МФЦ ПГМУ Галина Саичкина, замдиректора Ижевского филиала РАНХиГС Максим Тенсин, временно не работающий Сергей Тюкалов и представитель местной управляющей компании "Сан Девелопмент" Вадим Шерстобитов.

У семи участников конкурса комиссия обнаружила неточные сведения о доходах и имуществе.

Изначально конкурс должен был состояться 9 ноября, однако был отменен из-за протеста прокуратуры.

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Суд отменил свое решение о приостановке конкурса на должность главы Чайковского

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Теги: Чайковский, глава Чайковского, конкурс, кандидаты, суд



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Ранее 23.11.2018 10:12 Мск В Чайковском пытаются отменить конкурс на должность главы городского округа

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