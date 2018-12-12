Назначение главы Чайковского оспаривают в пермском краевом суде

Пермский краевой суд назначил дату предварительного судебного заседания по заявлению об оспаривании результатов конкурса по выборам главы Чайковского, передает корреспондент Накануне.RU

Решение городской думы оспаривает Горшков В.И., следует из картотеки суда. Ответчиком по иску выступает чайковская городская дума. Слушания начнутся 19 декабря.

Как сообщало Накануне.RU, по итогам голосования депутатов пост занял Юрий Востриков. При этом еще до окончания процедура отбора приостанавливалась по решению суда из-за нарушения регламента. Иск подавал все тот же Горшков.