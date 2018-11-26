Трех кандидатов на пост главы Чайковского не допустили до конкурса из-за недостоверных сведений

Конкурсная комиссия не допустила трех человек к участию в конкурсе на должность главы городского округа из-за недостоверных сведениях о доходах и имуществе, сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, в следующий этап конкурса не прошли директор ООО "Регион-Трейд" Сергей Занин, представитель местной управляющей компании "Сан Девелопмент" Вадим Шерстобитов и руководитель Пермского краевого МФЦ ПГМУ Галина Саичкина.

Таким образом, участие в конкурсе продолжают 14 человек: директор ООО "Уралстройгаз" Александр Байдулов, директор ООО "НГК Дефис-Урал" и ООО "Сервисный центр "Кварц" Николай Богданов, временно не работающий Делюс Булатов, депутат Земского собрания Пермского муниципального района Игорь Варушкин, начальник отдела материально-технического снабжения филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Свердловской области Вадим Васильев, глава администрации Чайковского муниципального района Юрий Востриков, индивидуальный предприниматель Александр Корнев, директор ООО "Универсал-АВТО" Александр Медов, директор чайковского Дворца молодежи Артем Мощевитин, депутат краевого Заксобрания Аркадий Непряхин, временно не работающий Андрей Оглезнев, замглавы администрации Чайковского по социальным вопросам Александр Пойлов, замдиректора Ижевского филиала РАНХиГС Максим Тенсин и временно не работающий Сергей Тюкалов.

Как сообщало Накануне.RU, ранее конкурсная комиссия выявила недостоверные сведения у семи кандидатов. Претендентам предлагали внести недостающие сведения.

Добавим также, что сегодня Чайковский городской суд отказал истцу, который потребовал отменить конкурс.