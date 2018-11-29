Главой Чайковского стал Юрий Востриков

Два финалиста конкурса по выборам главы Чайковского городского округа Юрий Востриков и Александр Пойлов сегодня выступили перед депутатами городской думы с программой развития территории. Действующий глава администрации Чайковского муниципального района в своем выступлении делал упор на финансовую сторону - называл конкретные суммы, которые в пятилетний период будут выделены на то или иное направление. Его оппонент и заместитель по соцвопросам говорил, в основном, о продолжении начатой предшественником работы, передает корреспондент Накануне.RU.

Юрий Востриков представил программу развития Чайковского на пятилетний период и озвучил объемы финансирования конкретных задач. Так, на дошкольное образование будет выделено более 780 млн руб. - это деньги на обновление детсадов и открытие новых групп. По словам Вострикова, к 2023 г. все дети будут обеспечены дошкольным образованием, а количество школьников, обучающихся во вторую смену, снизится с 22% до 10%.

Более 608 млн руб. будет направлено на переселение жителей из аварийного жилья, модернизация сферы ЖКХ стоит 619 млн руб. Также Востриков анонсировал начало строительства очистных сооружений в 2019 г.

Интерес депутатов вызвала инициатива главы создать общественно-дискуссионную площадку. Юрий Востриков пояснил, что речь идет об отчетах главы не только перед депутатами, но и перед жителями.

Замглавы администрации Чайковского по социальным вопросам Александр Пойлов часть времени рассказывал о сегодняшнем положении дел в Чайковском, оставшееся время - о том, что работа будет продолжаться в том же направлении. В числе задач он выделил создание муниципальной службы примирения, реконструкцию стадиона "Центральный".

Сразу после выступлений кандидатов депутаты провели открытое голосование. Народные избранники единогласно поддержали Юрия Вострикова.