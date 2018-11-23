В Чайковском пытаются отменить конкурс на должность главы городского округа

В Чайковский городской суд от частного лица поступило исковое заявление с требованием отменить конкурс на должность главы Чайковского городского округа, передает корреспондент Накануне.RU.

Истец считает, что процедура проведения конкурса была нарушена - он был объявлен до публикации постановления. Заседание о законности решения Чайковской городской думы о проведении конкурса, состоится 30 ноября. Суд принял решение о приостановлении конкурса, однако, как сообщил источник, знакомый с ситуацией, сегодня обеспечительные меры в части запрета на проведение конкурса могут снять.

Напомним, финальный этап конкурса на должность главы Чайковского должен состояться 27 ноября. На него заявились 17 человек: директор ООО "Уралстройгаз" Александр Байдулов, директор ООО "НГК Дефис-Урал" и ООО "Сервисный центр "Кварц" Николай Богданов, временно не работающий Делюс Булатов, депутат Земского собрания Пермского муниципального района Игорь Варушкин, начальник отдела материально-технического снабжения филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Свердловской области Вадим Васильев, глава администрации Чайковского муниципального района Юрий Востриков, директор ООО "Регион-Трейд" Сергей Занин, индивидуальный предприниматель Александр Корнев, директор ООО "Универсал-АВТО" Александр Медов, директор чайковского Дворца молодежи Артем Мощевитин, депутат краевого Заксобрания Аркадий Непряхин, временно не работающий Андрей Оглезнев, замглавы администрации Чайковского по социальным вопросам Александр Пойлов, руководитель Пермского краевого МФЦ ПГМУ Галина Саичкина, замдиректора Ижевского филиала РАНХиГС Максим Тенсин, временно не работающий Сергей Тюкалов и представитель местной управляющей компании "Сан Девелопмент" Вадим Шерстобитов.

У семи участников конкурса комиссия обнаружила неточные сведения о доходах и имуществе.

Напомним, изначально конкурс должен был состояться 9 ноября, однако был отменен из-за протеста прокуратуры.