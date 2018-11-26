Конкурс на должность главы Чайковского все-таки состоится

Чайковский городской суд не стал отменять конкурс на должность главы Чайковского городского округа. Решение об отказе в иске было принято сегодня, сообщил Накануне.RU источник, знакомый с ситуацией.

"Административный иск Горшкова В.И. к Чайковской городской думе о признании незаконным решения от 8.10.2018 г. №41 "О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Чайковского - главы администрации города Чайковского" оставить без удовлетворения", говорится в решении суда.

"Сам истец не заявлялся в главы. Документы не пытался подавать как кандидат. Если бы он заявлялся, он бы обжаловал отказ", - сообщил источник, отметив, что истец занимается "оппортунистической деятельностью".

Обжаловать решение суда истец может в Пермском краевом суде в течение месяца после составления мотивированного решения. По закону решение суда должно быть выдано в течение пяти дней. Финальный этап конкурса на должность главы Чайковского должен состояться 27 ноября. На него заявились 17 человек. Напомним, у семи участников конкурса комиссия обнаружила неточные сведения о доходах и имуществе.

Напомним также, истец считает, что процедура проведения конкурса была нарушена - он был объявлен до публикации постановления. Якобы это помешало ему принять участие в конкурсе.

21 ноября суд принял решение о введении мер предварительной защиты - конкурс был приостановлен, однако уже 23 ноября суд отменил эти меры. Сегодня состоялось итоговое заседание по иску об отмене решения городской думы.

Изначально конкурс должен был состояться 9 ноября, однако был отменен из-за протеста прокуратуры.