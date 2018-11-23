23 Ноября 2018
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Архангельская учительница попала под "уголовку" за избиение школьников скакалкой

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нанесении побоев ученикам в одной из школ Северодвинска Архангельской области.

Напомним, 20 ноября в соцсети появилась видеозапись с урока, где преподаватель наказывает ребят за неудовлетворительные ответы ударами скакалки.

"Хорошо пошло? Не надо дергаться, по руке больнее будет!", - приговаривает учительница.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, после случившегося в отношении преподавателя возбуждено дело по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником, соединенное с жестоким обращением). По нему уже проведены судебно-медицинские экспертизы.

Также изъято орудие преступления - скакалка. Сейчас следователи проверяют педагога на причастность к совершению аналогичных деяний.

Как сообщало Накануне.RU, недавно на Сахалине учительница издевалась над школьницей из-за дырки на кофте, а в Комсомольске-на-Амуре преподавательница избила ученика на глазах у других детей.

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Архангельская учительница попала под "уголовку" за избиение школьников скакалкой

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Теги: учитель, избила, дело



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