На Сахалине учительница издевалась над школьницей из-за дырки на кофте

В сахалинском городе Холмск школьная учительница унизила девочку из-за ее одежды.

Преподаватель назвала ребенка "приемной". В интернете появились кадры инцидента, на которых видно, как педагог отчитывает школьницу, а в это время над девочкой смеется весь класс.

"У тебя есть родители? Есть. Они вообще адекватные? А ты адекватная? Вижу, что нет. Ты приемная, что ли? Я что-то невероятное спрашиваю? Это сейчас нормальное явление. Что ты рыдаешь-то?" — говорит учительница ребенку.

По данным сайта astv.ru, преподаватель придралась к школьнице из-за небольшой дырочки на кофте.

Ранее стало известно о том, что в Новосибирской области завершено расследование уголовного дела 50-летнего директора школы. Он "воспитывал" своих учеников силой. Как удалось выяснить следователям, он с силой сжимал рукой шеи ребят, а также наносил им удары в область туловища и головы. По уголовному делу были признаны потерпевшими трое школьников в возрасте от 13 до 17 лет. Всего горе-директору вменяется пять таких эпизодов.