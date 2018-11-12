12 Ноября 2018
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Общество Дальневосточный ФО

На Сахалине учительница издевалась над школьницей из-за дырки на кофте

В сахалинском городе Холмск школьная учительница унизила девочку из-за ее одежды.

Преподаватель назвала ребенка "приемной". В интернете появились кадры инцидента, на которых видно, как педагог отчитывает школьницу, а в это время над девочкой смеется весь класс.

"У тебя есть родители? Есть. Они вообще адекватные? А ты адекватная? Вижу, что нет. Ты приемная, что ли? Я что-то невероятное спрашиваю? Это сейчас нормальное явление. Что ты рыдаешь-то?" — говорит учительница ребенку.

По данным сайта astv.ru, преподаватель придралась к школьнице из-за небольшой дырочки на кофте.

Ранее стало известно о том, что в Новосибирской области завершено расследование уголовного дела 50-летнего директора школы. Он "воспитывал" своих учеников силой. Как удалось выяснить следователям, он с силой сжимал рукой шеи ребят, а также наносил им удары в область туловища и головы. По уголовному делу были признаны потерпевшими трое школьников в возрасте от 13 до 17 лет. Всего горе-директору вменяется пять таких эпизодов.

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На Сахалине учительница издевалась над школьницей из-за дырки на кофте

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Теги: Сахалин, учитель, дети



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