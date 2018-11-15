В Комсомольске-на-Амуре учительница избила ученика

В интернете появилось видео, на котором видно, как учительница избивает в коридоре ученика.

Инцидент произошел в школе №37. Запись сделали учащиеся, которые стали свидетелями ненасилия со стороны педагога.

— Ты кто такой? Кто себе позволяет так себя вести? Ты почему мешаешь всем! — говорит учительница. Что он ей отвечает, не слышно.

В городской администрации сообщили, что по данному факту будет проведена проверка. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о том, чтобы отстранить данного учителя от исполнения своих обязанностей до оглашения результатов проверки, сообщает ТАСС.

Напомним, несколько дней назад на Сахалине учительница издевалась над школьницей из-за дырки на кофте.