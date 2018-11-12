Сенатор: сахалинской учительнице не стоило отчитывать при всех школьницу, пришедшую в дырявой одежде

Сенатор от Хакасии Валентина Петренко считает, что сахалинской учительнице не стоило отчитывать при всем классе школьницу, пришедшую на урок в дырявой одежде.

Напомним, в сахалинском городе Холмск учительница унизила девочку из-за одежды и назвала ее "приемной". В интернете появились кадры, на которых видно, как педагог отчитывает школьницу, а в это время над девочкой смеется весь класс. Сообщалось, что преподаватель якобы придралась к ней из-за небольшой дырочки на кофте.

Как пишет Infox.ru со ссылкой на "Народные новости", Валентина Петренко заметила, что педагог вправе обратить внимание ребенка на его внешний вид, но делать это стоило с глазу на глаз, либо обратиться к родителям. По мнению сенатора, учительнице нужно было не отчитывать девочку, а поинтересоваться, не нужна ли ей помощь.

Напомним, педагог, унизившая девочку прямо во время урока, уже уволилась по собственному желанию. Как считает Петренко, это может означать, что она поняла уровень своей ошибки.