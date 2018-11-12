По собственному желанию: сахалинская учительница, унизившая девочку во время урока, написала заявление

Сахалинская учительница, унизившая девочку прямо во время урока, уволилась по собственному желанию.

Напомним, в сахалинском городе Холмск школьная учительница унизила девочку из-за одежды и назвала ее "приемной". В интернете появились кадры, на которых видно, как педагог отчитывает школьницу, а в это время над девочкой смеется весь класс. Сообщалось, что преподаватель якобы придралась к ней из-за небольшой дырочки на кофте.

По словам начальника управления образования Холмского района Татьяны Карнаух, учительница "поняла, что дальше работать просто не сможет".

"Она публично извинилась перед ребенком и всем классом и сказала, что была неправа", - цитирует Карнаух ТАСС.

По словам чиновницы, педагог уволилась сама, но ее "в любом случае собирались увольнять". Также в связи с инцидентом был проведен срочный педагогический совет.

Как сообщало Накануне.RU, ранее скандал разгорелся в Новосибирской области: 50-летний директор школы "воспитывал" своих учеников силой.