12 Ноября 2018
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По собственному желанию: сахалинская учительница, унизившая девочку во время урока, написала заявление

Сахалинская учительница, унизившая девочку прямо во время урока, уволилась по собственному желанию.
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Напомним, в сахалинском городе Холмск школьная учительница унизила девочку из-за одежды и назвала ее "приемной". В интернете появились кадры, на которых видно, как педагог отчитывает школьницу, а в это время над девочкой смеется весь класс. Сообщалось, что преподаватель якобы придралась к ней из-за небольшой дырочки на кофте.

По словам начальника управления образования Холмского района Татьяны Карнаух, учительница "поняла, что дальше работать просто не сможет".

"Она публично извинилась перед ребенком и всем классом и сказала, что была неправа", - цитирует Карнаух ТАСС.

По словам чиновницы, педагог уволилась сама, но ее "в любом случае собирались увольнять". Также в связи с инцидентом был проведен срочный педагогический совет.

Как сообщало Накануне.RU, ранее скандал разгорелся в Новосибирской области: 50-летний директор школы "воспитывал" своих учеников силой.

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По собственному желанию: сахалинская учительница, унизившая девочку во время урока, написала заявление

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Теги: учительница, школьница, увольнение



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Ранее 12.11.2018 03:08 Мск На Сахалине учительница издевалась над школьницей из-за дырки на кофте

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