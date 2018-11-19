Появилась петиция в поддержку избившей школьника учительницы из Комсомольска-на-Амуре

Россияне поддерживают избившую школьника учительницу из Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае.

На сайте change.org появилась петиция в поддержку педагога Татьяны Лесковой, которая избила второклассника. Как говорится в петиции, учитель "не избивает ученика, а применяет меры воспитательного характера".

В настоящее время петицию подписали около 3 тыс. человек.

Напомним, в интернете появилось видео, на котором видно, как учительница избивает в коридоре ученика.

Инцидент произошел в школе №37. Запись сделали учащиеся, которые стали свидетелями ненасилия со стороны педагога.

Уголовное дело возбудили по двум статьям: "Истязание" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Кроме этого, прокуратура края начала проверку работы органов системы профилактики правонарушений.