Избиением школьника учительницей в Хабаровском крае занялись СК и прокуратура

В отношении учительницы, которая избила ученика в Комсомольске-на-Амуре, возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Хабаровскому краю.

Ранее в интернете появилось видео, на котором видно, как учительница избивает в коридоре ученика.

Инцидент произошел в школе №37. Запись сделали учащиеся, которые стали свидетелями ненасилия со стороны педагога.

Уголовное дело возбудили по двум статьям: "Истязание" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Кроме этого, прокуратура края начала проверку работы органов системы профилактики правонарушений.

В городской администрации Накануне.RU сообщили, что по данному факту в самые кратчайшие сроки будет проведена служебная проверка. Учительница отстранена от исполнения своих обязанностей.

Напомним, несколько дней назад на Сахалине учительница издевалась над школьницей из-за дырки на кофте.

Ранее стало известно о том, что в Новосибирской области завершено расследование уголовного дела 50-летнего директора школы. Он "воспитывал" своих учеников силой.