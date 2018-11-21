Северодвинская учительница отхлестала детей скакалкой

В Сети появилась видеозапись, на которой видно, как учительница физкультуры избивает детей скакалкой за плохое поведение во время ее отсутствия.

Инцидент произошел в Северодвинске. Сначала педагог вызывает к доске школьника и дважды бьет его скакалкой ниже спины. Затем учитель вызывает девочку, отчитывает за плохо сделанное домашнее задание и также наносит удары скакалкой. При этом школьница пытается прикрыться от повторного удара. Тогда учительница спрашивает: Хорошо пошло? Не надо дергаться! По руке больнее будет".

По данному факту инициирована проверка, по результатам которой в отношении учительницы будут приняты необходимые меры, заверила министра образования Поморья Юлия Ковалева. Она назвала такое поведение "недопустимым", сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось ранее, неделю назад в Комсомольске-на-Амуре учительница вывела из класса ученика и избила в коридоре на глазах других школьников. Педагога отстранили от занятий и завели уголовное дело.