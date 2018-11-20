Уральский фотограф Лошагин требует у родителей убитой жены 3 миллиона рублей и автомобиль

Екатеринбургский фотограф Дмитрий Лошагин, осужденный за убийство своей супруги-фотомодели Юлии Прокопьевой, обратился в Ленинский районный суд Нижнего Тагила с целью взыскать с родителей жены около 3 млн руб. и автомобиль.

Об этом в Twitter сообщил адвокат Сергей Жорин, представляющий потерпевшую сторону.

"Находясь в колонии, он подал в суд на родителей убитой, требует свою часть наследства, автомобиль Ауди ТТ и 3 млн руб. Как Вам такое?" - пишет Жорин.

Как сообщается в картотеке дел суда, был подан встречный иск без подготовки и рассмотрения дела с начала.

Следующее заседание состоится 22 ноября.

Как сообщало Накануне.RU, Дмитрий Лошагин был признан виновным в убийстве собственной жены лишь со второго раза. В первый раз во время рассмотрения уголовного дела в Октябрьском райсуде он был оправдан: суд счел его вину недоказанной. Приговор был обжалован в облсуде и отменен. Дело Лошагина направили на повторное рассмотрение в райсуд.

В итоге фотограф был признан виновным в убийстве и осужден на 10 лет строгого режима. Позднее облсуд скостил ему срок до 9 лет 10 месяцев. Добавим, ранее защитники фотографа подавали кассационные жалобы на обвинительный приговор, однако они были отклонены Свердловским областным судом без рассмотрения. Адвокат уже пытался оспорить отмену оправдательного приговора в Верховном суде.