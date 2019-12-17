Свердловский облсуд вынес решение, где продолжит отбывать срок фотограф-убийца Лошагин

Свердловский областной суд оставил в исправительной колонии известного екатеринбургского фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного за убийство своей жены-модели.

Напомним, еще в 2015 году Лошагина признали виновным в убийстве собственной жены и осудили на 10 лет строгого режима. Позднее облсуд снизил ему срок до 9 лет 10 месяцев.

В сентябре этого года фотограф подал ходатайство об изменении наказания. Он настаивал на переводе на участок исправительного центра при колонии-поселении №66.

Дмитрий Лошагин (справа) играет в "Поле чудес" в колонии

В октябре суд отклонил его ходатайство. Защита фотографа подала апелляцию в Свердловский областной суд.

Как сообщили Накануне.RU в облсуде, сегодня апелляционная жалоба адвоката Лошагина была рассмотрена. Принято решение оставить вердикт первой инстанции без изменений. Таким образом, Дмитрий останется в колонии.

Напомним, прошлой зимой фотографа-убийцу перевезли в другую колонию, чтобы спасти его от изнасилования.