Прокуратура требует оставить фотографа Лошагина в колонии

Прокуратура подала апелляцию на решение суда о замене уральскому фотографу Дмитрию Лошагину лишения свободы на более мягкий вид наказания.

В 2015 году Лошагина признали виновным в убийстве жены-модели и осудили на 10 лет строгого режима. Позднее облсуд снизил ему срок до 9 лет 10 месяцев.

На этой неделе суд смягчил наказание фотографу, заменив неотбытую часть срока на ограничение свободы на 3 года и 25 дней. Таким образом, Дмитрий должен покинуть колонию.

Как сообщили Накануне.RU в региональном надзорном ведомстве, после изучения постановления Свердловская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях приняла решение о его обжаловании. Ведомство просит отменить постановление райсуда и оставить Лошагина за решеткой для дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы.

В прокуратуре считают, что замена наказания Дмитрию на более мягкое является несправедливой из-за чрезмерного смягчения назначенного ему приговора.

Кроме этого, прокурорам поступило обращение потерпевшей, которая выступает против замены наказания фотографу. Родственница убитой модели утверждает, что районным судом ее мнение не было выяснено и учтено.

Сейчас прокуратурой направлено апелляционное представление в Свердловский областной суд.