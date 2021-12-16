Фотографа Лошагина снова не выпустили по УДО: склонен к деструктивному поведению

В Свердловском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу уральского фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного за убийство своей жены-модели. Суд, рассмотрев апелляцию Лошагина и его адвоката, оставил ее без удовлетворения. Фотограф продолжит отбывать срок.

На заседании стало известно, что срок Лошагина в тюрьме заканчивается 1 января 2024 года. Адвокат фотографа Сергей Лашин заявил, что тот возместил моральный вред и не нуждается в полном отбывании наказания. По его словам, нарушение, допущенное Лошагиным в колонии (в 2018 году он не поздоровался с одним из сотрудников) не является злостным и не мешает досрочному освобождению. Защитник указал, что за время нахождения за решеткой Дмитрий получил 19 поощрений.

По словам адвоката, Лошагин в колонии "работает шесть дней в неделю по восемь часов в день". Сергей Лашин также сообщил, что фотограф отбыл почти весь срок, и давно имеет право на УДО.

Однако прокурор заявила, что Лошагин "не в полной мере принимает меры к исправлению". По словам гособвинителя, психолог в колонии установил, что фотограф склонен к деструктивному поведению.

"Считаю, что досрочное освобождение является преждевременным", - отметила представитель прокуратуры.

Заслушав стороны, суд ушел в совещательную комнату, после чего вынес отрицательное решение. Адвокат сообщил, что он посоветуется с Лошагиным, после чего будет принято решение, подавать ли кассацию на сегодняшнее решение суда.

Из родственников убитой модели на процессе никто не присутствовал. Под конец заседания пришла мать убитой Светлана Рябова. После оглашения она о чем то долго общалась с прокурором.

Ранее Лошагин неоднократно пытался досрочно покинуть колонию, но суд каждый раз отказывал ему в УДО. А мать убитой модели Светлана Рябова называла его "страшным человеком" и опасалась мести.

В последний раз гламурный фотограф пытался выйти на свободу в сентябре этого года. Тогда он жаловался на "рабский труд" за решеткой. А сегодня рассматривалась апелляция Дмитрия на постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга, который оставил без удовлетворения его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, сам Дмитрий Лошагин на этот раз отказался участвовать в процессе по видеосвязи. Интересы фотографа представлял его адвокат.