Апелляции на приговор экс-супруге бывшего свердловского вице-губернатора рассмотрят в августе

Назначена дата рассмотрения апелляций по делу экс-супруги бывшего вице-губернатора Свердловской области Ирины Чемезовой.

Глава свердловского отделения "Союза женщин России" проходила обвиняемой по делу о мошенничестве, связанном с пляжем Tava на берегу озера Таватуй, созданным ее компанией "Новый мир" с помощью грантов областного департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства. В ходе судебных разбирательств была озвучена сумма похищенного – 15 млн рублей.

На время суда Чемезова находилась под домашним арестом. Обвинение запрашивало для нее восемь лет колонии условно. 16 июня Кировский районный суд Екатеринбурга признал Ирину Чемезову виновной и назначил пять лет лишения свободы условно и штраф в 1,5 млн рублей.

В дальнейшем приговор был обжалован. По информации электронной картотеки Кировского райсуда, было подано две апелляции от адвокатов Чемезовой. Во второй половине июля материалы направили на рассмотрение в Свердловский областной суд.

Как сообщается в картотеке облсуда, в этот понедельник дело передали судье, а накануне была назначена дата заседания. Оно состоится почти через месяц – 21 августа.

Напомним, что вину Ирина Чемезова не признавала, называя себя "заложницей уголовного дела мужа". Олег Чемезов сейчас также находится под следствием и домашним арестом.