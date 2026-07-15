Бывший гендиректор АО "Облкоммунэнерго" отправился в СИЗО

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес меру пресечения бывшему гендиректору АО "Облкоммунэнерго" Дмитрию Буданову. Как сообщил Накануне.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, Буданов сам явился в следственное подразделение.

"Гражданин, о котором идет речь, по ходатайству следователей полиции арестован и помещен под стражу в одну из камер СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается", - добавил полковник Горелых.

Предположительно, речь идет о хищении 20 млн рублей из бюджета Нижнего Тагила. Якобы эти средства в рамках концессии были выделены на строительство мусоросортировочного комплекса, полигона и порядка 200 площадок для отходов, а также на реконструкцию двух полигонов.

Ранее Генпрокуратура добилась национализации активов энергетического и коммунального холдинга, который связывали с предпринимателями Артемом Биковым и Алексеем Бобровым. Надзорное ведомство указывало, что стратегические активы в сфере ЖКХ и энергетики, включая "Облкоммунэнерго", оказались под контролем частных структур незаконно.

Кроме того, силовики задержали топ-менеджеров "Корпорации СТС", включая Алексея Боброва, и аффилированных с ней компаний и возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что преступные схемы связаны с концессионными соглашениями с властями Свердловской области и выделением субсидий из бюджета в пользу АО "Облкоммунэнерго".