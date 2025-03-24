Заседание по поводу УДО Ефремова началось в Белгородской области

Заседание по поводу условно-досрочного освобождения актера Михаила Ефремова началось в Алексеевском районном суде Белгородской области, сообщает MASH. Артист примет в нем участие по видеосвязи.

Фотографию Ефремова перед началом заседания опубликовал SHOT. Как отмечает Telegram-канал, артист спокоен, иногда улыбается. Почти всё время он смотрит в окно.

Михаил Ефремов вновь подавал ходатайство 26 февраля. Он ссылается на плохое состояние здоровья и хорошее поведение.

До этого мы сообщали, что актера могут снова не выпустить на свободу из-за найденного у него смартфона. В исправительной колонии-4 в Белгородской области проводили масштабные поиски запрещенных вещей у заключенных. Теперь артист долен доказать, что телефон не его и не имеет к нему никакого отношения.

В июне 2020 года Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения на джипе вылетел на встречную полосу и протаранил автомобиль Lada, водитель которого впоследствии скончался в больнице.

Его приговорили к восьми годам колонии и штрафу. Позднее Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет лишения свободы.