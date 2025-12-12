Бывший свердловский министр ЖКХ Николай Смирнов осужден условно

Бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов осужден к условному сроку.

Решение вынес Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Смирновым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело рассматривалось в особом порядке.

Суд назначил бывшему министру Николаю Смирнову наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет со штрафом 4 410 000 рублей. Он также лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок 5 лет.

Приговором суда Смирнов признан виновным в получении взятки через посредника за общее покровительство в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Ее сумма составила более 4 млн рублей.

На Смирнова судом возложены определенные обязанности:

- не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного,

- один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Напомним, что Николай Смирнов находился под арестом с января нынешнего года. Летом экс-министра выпустили из СИЗО, изменив меру пресечения на запрет определенных действий. А недавно фамилия Смирнова всплыла в деле "Облкоммунэнерго" по субсидиям в сфере теплоснабжения – утверждалось, что экс-министр дал показания на топ-менеджеров "Корпорации СТС" и контролируемых ею компаний, а также на свердловского экс-вице-губернатора Олега Чемезова. Следствие не исключает, что по делу "Облкоммунэнерго" действовала ОПГ.