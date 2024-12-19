Путин: Ситуация в Сирии — это не поражение для России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не считает происходящее в Сирии поражением России.

"Мы пришли в Сирию 10 лет назад, чтобы там не возник террористический анклав, в целом мы своих целей достигли", - сказал глава государства в ходе "Прямой линии", отвечая на вопрос американского журналиста.

Президент отметил, что пока не общался с бежавшим в Россию Башаром Асадом, но в курсе, что Алеппо защищало 30 тысяч человек, тогда как оппозиция вошла отрядом в 350 человек, и защитники Алеппо, среди которых сирийская правительственная армия и иранские бойцы, бежали, взорвав позиции.

Путин также отметил, что на Западе общаются с новыми сирийскими властями, они больше не ведут себя так радикально, как ранее.

Останутся ли в Сирии российские военные базы, зависит от совпадения интересов с новыми властями республики, также заявил Путин.

Президент РФ не согласился с американцем в том, что Россия перед сменой президента в США стала слабее.

"Вам, Штатам, очень бы хотелось, чтобы Россия была в ослабленном положении. Но мы стали сильнее за последние за два года", - подчеркнул он. По словам Путина, Россия мало от кого зависит и может уверенно держаться на ногах, а боеготовность российской армии сейчас самая высокая в мире.