Экс-замглавы Минобороны Попова обвиняют в хищении более 30 млн рублей

Бывший заместитель главы Минобороны генерал армии запаса Павел Попов обвиняется в хищении более 30 млн рублей группой лиц по предварительному сговору. Об этом передает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Отмечается, что Попов совершил хищение, используя служебное положение, в период с 2021 по 2024 год.

В октябре бывший заместитель главы Министерства обороны отказался от дачи показаний специалистам Следственного комитета, которые расследуют его дело.

О задержании Попова Следственный комитет сообщил 29 августа. В тот же день суд отправил его под арест. По данным следствия, экс-замминистра обороны организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот". СК считает, что Попов действовал вместе с заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым и директоома Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеславом Ахмедовым.

Попов был освобожден от должности и уволен с военной службы указом президента РФ 17 июня. Как стало известно, в собственности Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в престижных районах Москвы, Московской области и Краснодарского края. Общая стоимость объектов составляет более 500 млн рублей. В СК заявляли, что законность приобретения этого имущества проверяется.

Попов свою вину не признает. По данным СМИ, другие фигуранты дела начали сотрудничать с прокуратурой. Они дали показания против Попова.