Директор парка "Патриот" Ахмедов и генерал Шестеров дали показания на Попова

Директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника главного управления инновационного развития Министерства обороны России генерал-майор Владимир Шестеров дали показания на бывшего замминистра обороны РФ Павла Попова.

Они заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщает ТАСС.

Попов обвиняется в хищении более 30 млн рублей группой лиц по предварительному сговору. Он совершил хищение, используя служебное положение, в период с 2021 по 2024 год.