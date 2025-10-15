Арестовано имущество бывшего замминистра обороны Попова на сумму свыше 100 млн рублей

Арестовано имущество бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова на сумму свыше 100 млн рублей, сообщили в Следственном комитете РФ.

В ведомстве добавили, что уголовное дело в отношении Попова с утвержденным обвинительным заключением направлено в военный суд для рассмотрения по существу.

О задержании Попова Следственный комитет сообщил 29 августа 2024 года. В тот же день суд отправил его под арест.

В августе 2025 года Следственный комитет РФ завершил следственные действия по делу Попова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, пп. "в", "е" ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (получение взятки, мошенничество, незаконное хранение оружия, служебный подлог и превышение должностных полномочий).