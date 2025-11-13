Генерал Попов хранил дома раритетный "Маузер" и ружье без лицензии

Бывший замглавы Минобороны генерал армии Павел Попов хранил у себя дома раритетный пистолет "Маузер" и другое оружие, на некоторые образцы у него не было разрешения. Об этом говорится в материалах дела, пишет ТАСС.

Так, у Попова числятся два нарезных пистолета — "Маузер" и ПМ, а также охотничье ружье ИЖ-27 и газовое оружие. Также у него было обнаружено и изъято охотничье нарезное ружье "Вепрь" и 40 патронов к нему.

По словам Попова, он не знал, что на охотничье нарезное ружье "Вепрь" не было лицензии. Оружие ему подарил на день рождения бывший губернатор Хакасии Виктор Зимин. Попов указал, что к ружью был приложен паспорт со всеми необходимыми документами.

О задержании Попова Следственный комитет сообщил 29 августа 2024 года. В тот же день суд отправил его под арест.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, пп. "в", "е" ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (получение взятки, мошенничество, незаконное хранение оружия, служебный подлог и превышение должностных полномочий).

По данным следствия, в 2022–2024 годах Попов, а также заместитель начальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов внесли в документацию заведомо ложные сведения о выполненных строительных работах в парке и совершили многомиллионное хищение бюджетных денежных средств.