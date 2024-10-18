Экс-замглавы Минобороны РФ Попов отказался давать показания на допросе

Бывший заместитель главы Министерства обороны Павел Попов отказался от дачи показаний специалистам Следственного комитета, которые расследуют его дело. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Попов принципиально отказывается от дачи показаний по своему уголовному делу. Он ссылается на всех допросах на статью 51 Конституции РФ, которая дает право не давать показания против себя самого и своих близких", - рассказали в ведомстве.

Павел Попов был задержан 29 августа. Его дело связано с хищениями в парке "Патриот", за развитие которого он отвечал с 2021 по 2024 год. По версии следствия, экс-замминистра обороны совершил аферы на 30 миллионов рублей.

Попов свою вину не признает. По данным СМИ, другие фигуранты дела начали сотрудничать с прокуратурой. Они дали показания против Попова.