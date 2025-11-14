Попов получил Lexus и квартиру за покровительство при строительстве зданий Генштаба

Бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Павла Попова обвиняют в получении взятки в виде квартиры в Москве и автомобиля Lexus. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По версии следствия, машину и жилье генерал получил в бессрочное пользование за создание привилегий для компании "Бамстройпуть" при строительстве одного из зданий зданий Национального центра управления обороной РФ (НЦУО), входящего в структуру Генштаба. Имущество ему передал учредитель фирмы Игорь Тушкевич. Он дал показания на следствии.

О задержании Попова Следственный комитет сообщил 29 августа 2024 года. В тот же день суд отправил его под арест.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, пп. "в", "е" ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (получение взятки, мошенничество, незаконное хранение оружия, служебный подлог и превышение должностных полномочий).

По данным следствия, в 2022–2024 годах Попов, а также заместитель начальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов внесли в документацию заведомо ложные сведения о выполненных строительных работах в парке и совершили многомиллионное хищение бюджетных денежных средств.