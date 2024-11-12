В Нижних Сергах подросток с разбега ударил девочку ногами в грудь. Ради видео для соцсети

Следственный комитет Свердловской области организовал проверку после публикации видео, на котором подросток использует свою сверстницу как трамплин. По данным ведомства, инцидент произошел в одной из школ в Нижних Сергах.

На видео парень лет 13-15 разбегается и ногой пинает в грудь девушку, стоящую у подоконника. Та в это время смотрела в телефон. Как сообщают очевидцы, подросток сделал это для видео в одну из популярных соцсетей. Какие травмы получила девушка не сообщается.

"В ходе проверки следователи СКР принимают меры к установлению и опросу возможных очевидцев происшествия, сотрудников и руководства общеобразовательного учреждения, к опросу пострадавшей школьницы и ее родственников, истребованию характеризующего материала в отношении участников инцидента. Будет устанавливаться степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей. Также выясняются причины и условия, которые способствовали произошедшему", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по региону.

После проведения проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.