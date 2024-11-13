Мизулина раскритиковала руководство школы в Нижних Сергах, где школьник ударил ногой в грудь ученицу

Глава гильдии Безопасного интернета Екатерина Мизулина раскритиковала руководство школы №2 в Нижних Сергах, где ученик ради хайпового видео ударил ногой школьницу, используя ее как трамплин. По ее словам, директор учебного заведения вместо профилактики насилия в школе, просто пытается скрыть инцидент от общественности.

На эти мысли Мизулину натолкнули новости о том, что после случившегося подросткам запретили снимать видео на телефоны. В противном случае их будут проверять, а самих детей ставить на учет. Что касается инцидента, по словам школьников, директор заявила, что "так делать плохо", но при этом главного героя видео якобы не стали отстранять от занятий из-за "отсутствия оснований".

"Думаю, что это связано с попыткой руководства школы уйти от ответственности и замять инцидент. Интересно, какие меры вообще были приняты руководством школы, когда всё произошло, и была ли оказана медицинская помощь девочке. У нас в работе была похожая ситуация, поэтому и обращаю внимание именно на этот момент", - написала в своих социальных сетях Мизулина.

Ранее в СКР по Свердловской области рассказали, что избивший школьницу подросток является мигрантом. Александр Бастрыкин уже поручил возбудить уголовное дело и доложить об уже установленных обстоятельствах. В ведомстве добавили, что речь идет о части 1 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).