15-летнего мигранта из Нижних Серег отчислят из школы после снятого "эпичного видео" с избиением сверстницы

В Нижних Сергах из местной школы отчислят 15-летнего мигранта, избивавшего сверстницу для "эпичного" видео. Об этом в своих социальных сетях рассказала член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова.

По ее словам, и.о. министра образования Свердловской области Светлана Тренихина уже сообщила о скором отчислении подростка. Более того, в отношении директора учебного заведения также инициируется проверка. Существует большая вероятность, что Марина Тараева также лишится своей должности.

"Друзья, скорее всего, и директор школы в Нижних Сергах Марина Тараева попрощается со своей работой. Она лично нам заявила, что не видит оснований отстранять от занятий 15-летнего Гаяза, который с разбега ударил девочку в живот. А какие тогда вообще могут быть основания для отстранения? То есть девочка должна была приходить в школу и ежедневно сталкиваться со своим обидчиком? Также мы узнали, что на допросе Гаяз сообщил, что ударил девочку не из обид, а ради "эпичного" видео", - написала Ахмедова.

Напомним, инцидент произошел в начале ноября: подросток с разбега ударил ученицу ногой в грудь. Утверждалось, что он сделал это ради видео для соцсетей. После этого СК начал проверку, а когда о случившемся узнал Бастрыкин, то поручил немедленно возбудить дело по части 1 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).

Позднее выяснилось, что ранее обидчик уже неоднократно издевался над девочкой. Несмотря на это, подростка не отстранили от занятий - вместо этого директор запретила детям снимать видео на телефоны в стенах школы, пригрозив постановкой на учет.

Тогда Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить еще одно уголовное дело. На этот раз речь идет о статье 293 УК РФ (Халатность). Ранее действия директрисы раскритиковала и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.