17 Ноября 2024
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Свердловской области подросток-мигрант, пнувший ногой девочку, избежал СИЗО

Нижнесергинский районный суд отправил под арест 14-летнего подростка-мигранта, пнувшего ногой в грудь школьницу для "эпичного" видео, сообщили Накануне.RU в Свердловском районном суде.

Органами предварительного расследования он обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ. По решению суда он отправится под домашний арест до 15 января 2025 года. Решение может быть обжаловано в течение трех суток.

Напомним, инцидент произошел в начале ноября: подросток с разбега ударил ученицу ногой в грудь. Утверждалось, что он сделал это ради видео для соцсетей. После этого СК начал проверку, а когда о случившемся узнал Бастрыкин, то поручил немедленно возбудить дело по части 1 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).

Позднее выяснилось, что ранее обидчик уже неоднократно издевался над девочкой. Несмотря на это, подростка не отстранили от занятий - вместо этого директор запретила детям снимать видео на телефоны в стенах школы, пригрозив постановкой на учет.

Тогда Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить еще одно уголовное дело. На этот раз речь идет о статье 293 УК РФ (Халатность). Ранее действия директрисы раскритиковала и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Теги: Нижние Серги, мигрант, подросток, отчисление, избиение, директор


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